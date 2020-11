Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 21/11/2020 a les 07:00

LA PROPOSTA DEL DIA



-'ROIG PÈL-BOIG'

A les mines de carbó hi viu Roig Pèl-boig. Encara és un nen, però ja coneix el treball dur de la mina i el sabor de les pedres. Roig Pèl-boig és una història de llum i d’ombres que convida a fer una reflexió sobre allò visible i l’invisible i sobre l’origen i el valor de les coses que envolten les nostres vides.

Hora: 16.30 h i 18.30 h.

Teatre Comunal. Andorra la Vella.



MÚSICA



-'VERMUT ART A LA FADA - ENRIC EZ'

Enric EZ ens presenta Som rius, el seu primer projecte com a músic en solitari.

Hora: 12.30 h.

La Fada Ignorant. Andorra la Vella.



-'8È FESTIVAL DE MÚSICA CRISTIANA'

Missa gòspel amb el grup Vocal Groove, a l’església de Sant Julà de Lòria, i concert de Migueli. Tots els concerts pel canal YouTube del Canòlich Music.



-'V CICLE DE MÚSICA DE CAMBRA ROMÀNICA'

Recital líric de Maria Solé, amb Jordi Albelda i Nicolas Licciardi.

Hora: 17 h

Església de Sant Serni. Canillo.



ACTIVITATS

-'MÉS COLORS DE M´USICA. JORNADA DE MÚSICA I INNOVACIÓ'

Programació: a les 11 h Taller Orquestraula per a infants a càrrec de Marc Sibila. A les 17 h Taller Makers a l’aula a càrrec de Marc Sibila. A les 18.30 h serrada sobre Stompmaster a càrrec de Miquel Coll Trulls i Tomàs Rodríguez Ballester. Activitat gratuïta. Aforament limitat amb reserva prèvia.

Biblioteca comunal d’Escaldes-Engordany.



-‘TRUMFONA, PERFORMANCE'

Performance d’Eve Ariza, Angi Duró i Deborah Ribas, inèdita en un lloc públic. És una experiència embolcalladora i participativa en què el gest té una gran importància al voltant de la trumfa i dels rituals que sempre han acompanyat aquest tubèrcul. Preu d’entrada 5 euros.

Dues sessions: 16 h i 17.30 h.

Museu Casa Rull. La Massana.



EXPOSICIONS

- 'QUAN RESPIRES'

Inauguració i jornada de portes obertes amb els artistes de les 17 h a les 21 h. Proposta de Judit Rodrigo i Marta Moran dins el projecte Haiku del grup de creació la Xarranca. Entrada gratuïta.

La Peixera. Escaldes-Engordany.

Fins al 28 de novembre.



-‘OBLIT I IDENTITAT’

a mostra vol posar en relleu les capacitats transformadores de l’art a la societat andorrana i la dinamització del panorama cultural. Fomentar la investigació, la creació, la divulgació i la promoció d'artistes nacionals com a model cultural.

Galeria Pilar Riberaygua. Andorra la Vella.

Fins al 31 de desembre.



-‘MADRIU 8.8’

El ministeri de Cultura i Esports enceta una nova proposta per difondre l’art entre tota la ciutadania i de manera virtual. El projecte, anomenat (Re)descobrim exposicions, té com a principal objectiu la promoció i la difusió de l’art més enllà de les mostres presencials perquè així tothom pugui tenir accés i en pugui gaudir. La primera mostra que es podrà (re)descobrir a les xarxes d’Acció Cultural (@acciocultualandorra) és Madriu 8.8, la mostra fotogràfica que va rebre prop de 1.200 visitants durant el segon semestre del 2017 a l’Artalroc.

En línia

Fins al 31 de desembre.



-‘LA CLAU. APUNTS D'ART’

La clau és una introducció a l’art pensada per a persones no expertes en la matèria, en què es pretén compartir els aspectes fonamentals de l’art des d’un vessant poc acadèmic i des de l’experiència. Una clau d’entrada a la porta de l’art que ens ha d’obrir nous espais al coneixement i al gaudi.

La Bauhaus: la casa de la construcció, Aurora Baena Garròs.

Centre d’Art d’Escaldes-Engordany. Escaldes-Engordany.



-‘ÍTEM JAZZ’

Mostra de fotografies realitzada per Joan Burgués i Martisella, és el resum d’aquestes 20 edicions del festival, plenes d’història i d’anècdotes, que van oferir al públic més exigent una variada oferta musical en què van participar artistes de renom de l’esfera jazzística com ara Ray Charles, Horace Silver, B. B. King, Lionel Hampton o Miles Davis, tot un ampli ventall de gèneres musicals que s’emmarquen dins de l’estil de música jazz. CAEE. Escaldes-Engor­dany. Fins al 21 de novembre.



-‘VIENTO EN LOS DEDOS’, DE JAN

Exposició que mostra el procés de creació de l’àlbum Viento en los dedos, la continuació de l’aventura andorrana Les muntanyes voladores del famós personatge Superlópez, creat per Jan. Horaris d’obertura del museu: dimarts de 15 h a 19 h. Dimecres de 10 h a 14 h. Dijous i divendres de 15 h a 19 h. Dissabte de 10 h a 14 h i de 15 h a 19 h.

Museu del Còmic. La Massana.

Fins al 16 de gener del 2021.



-'EXPOSICIÓ VIRTUAL 'QUAN EL PRESENT ESDEVÉ HISTÒRIA (1975-2020)’

En aquesta exposició farem un recorregut visual per explicar quins són els nostres objectius i les nostres funcions; veurem alguns documents emblemàtics que custodiem, i us explicarem què fem, quines seccions tenim, quins serveis oferim i alguns dels nostres reptes de futur. Arxiu Nacional d’Andorra (ANA).

Andorra la Vella. Fins al 31 de desembre.



VISITES



-'VISITA GUIADA PER ESCALDES - CALDEA I LA IMPORTÀNCIA DE L'AIGUA TERMAL’

Visitem els llocs més emblemàtics i interessants d’Escaldes, Caldea i fem referència a la importància que l’aigua termal ha tingut a la història de la parròquia.

Hora: 17.30 h.

Parc de la Mola. Escaldes-Engordany