Potser en aquest moment hi hagi persones al teu voltant que et resulten molestes. La clau per a tu és que no t'abriguis cap enuig cap a elles. Guardant-l'enuig només aconseguiràs fer-te mal. Deixa-ho sortir. Descobreix l'alegria de les interaccions i situacions en lloc de mirar l'aspecte negatiu. No et sorprenguis si s'agiten les emocions, ja que, donada la configuració astral prevalent, serà molt probable.