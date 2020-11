'Desfés-te d'aquesta ideologia que portes enganxada! Estàs vivint amb "missions" velles i creences velles que guien les teves accions més del necessari. No hi ha raons perquè obeeixis els principis que pertanyien als teus pares que no tenen connexió a res amb la teva vida. L'energia astral en joc et dirà avui que és important, fins crucial, que et alliberis dels valors que no et pertanyen.