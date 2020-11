Bé, avui no serà el dia més brillant del mes per a tu. Amb l'energia astral en joc, tens la impressió que la vida és eternament repetitiva. Però recordes fa poc? Senties emoció per una successió de reptes que et deixaven sense alè per tanta alegria. Estaves destinat / a a la realització personal, així que no deixis que aquest endormiscament et convenci del contrari.



Sagitari