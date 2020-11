ens un impuls dinàmic cap a la teva carrera en aquest moment, i possiblement no et rendeixis en la teva lluita per aconseguir l'èxit. Les teves emocions estaran barrejades i remouran les coses en un dia com avui. Una agressió inesperada entrarà en escena sense raó aparent. Fes el possible per no fa enutjar a ningú per més que sentis fer-ho.