Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 18/11/2020 a les 06:58

CONFERÈNCIA



-‘ISAAC ASIMOV: AMB LES ARRELS AL PASSAT I EL CAP AL FUTUR’

Dins el 36è Cicle de conferències de la Societat Andorrana de Ciències i en commemoració dels 100 anys del naixement del bioquímic i escriptor de ciència-ficció Isaac Asimov, l’enginyer Alan Ward i Koeck impartirà una conferència sobre la vida i la seva obra científica i literària.

Hora: de les 20 h a les 21.30 h.

Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella.



ACTIVITATS



-‘NÒRIA PANORÀMICA’

La nòria panoràmica, una de les novetats de la campanya de Nadal d’enguany. Els dies feiners obrirà de 18 a 22 h i els caps de setmana, festius i durant la campanya de Nadal ho farà d’11 a 23 h. El preu inicial del viatge serà de 7 euros per als adults i de 5 € per als infants.

Plaça de la Rotonda. Andorra la Vella.



TALLERS



-‘LA LLUM DEL CLASSICISME’

L’art clàssic grec i romà ha estat el bressol de l'art occidental. Al llarg de la història de l’art s’hi ha tornat cercant l’ordre i l’equilibri. Resseguirem l’esperit apol·lini de l’art clàssic en l’esdevenir dels segles.

Hora: de 18.30 a les 20 h.

Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella.



-'EXPERIMEMTEM AMB LA LLUM I ELS MATERIALS'

Monogràfic creat per gaudir jugant amb la llum i el material sensible que ens permetran crear imatges / dibuixos amb llum.

Hora: de 10.30 a 12.30 h.

Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella.



-'ESTIMO LA MÚSICA.... TOTA LA MÚSICA’

Descripció: audicions comentades i il·lustrades d’obres musicals de totes les èpoques i de tots els gèneres (monogràfic a geometria variable). Hora: de 17 h a 18 h.

Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella.



EXPOSICIONS



-‘OBLIT I IDENTITAT’

a mostra vol posar en relleu les capacitats transformadores de l’art a la societat andorrana i la dinamització del panorama cultural. Fomentar la investigació, la creació, la divulgació i la promoció d'artistes nacionals com a model cultural.

Galeria Pilar Riberaygua. Andorra la Vella.

Fins al 31 de desembre.



-‘MADRIU 8.8’

El ministeri de Cultura i Esports enceta una nova proposta per difondre l’art entre tota la ciutadania i de manera virtual. El projecte, anomenat (Re)descobrim exposicions, té com a principal objectiu la promoció i la difusió de l’art més enllà de les mostres presencials perquè així tothom pugui tenir accés i en pugui gaudir. La primera mostra que es podrà (re)descobrir a les xarxes d’Acció Cultural (@acciocultualandorra) és Madriu 8.8, la mostra fotogràfica que va rebre prop de 1.200 visitants durant el segon semestre del 2017 a l’Artalroc.

En línia

Fins al 31 de desembre.



-‘LA CLAU. APUNTS D'ART’

La clau és una introducció a l’art pensada per a persones no expertes en la matèria, en què es pretén compartir els aspectes fonamentals de l’art des d’un vessant poc acadèmic i des de l’experiència. Una clau d’entrada a la porta de l’art que ens ha d’obrir nous espais al coneixement i al gaudi.

La Bauhaus: la casa de la construcció, Aurora Baena Garròs.

Centre d’Art d’Escaldes-Engordany. Escaldes-Engordany.



-‘ÍTEM JAZZ’

Mostra de fotografies realitzada per Joan Burgués i Martisella, és el resum d’aquestes 20 edicions del festival, plenes d’història i d’anècdotes, que van oferir al públic més exigent una variada oferta musical en què van participar artistes de renom de l’esfera jazzística com ara Ray Charles, Horace Silver, B. B. King, Lionel Hampton o Miles Davis, tot un ampli ventall de gèneres musicals que s’emmarquen dins de l’estil de música jazz. CAEE. Escaldes-Engor­dany. Fins al 21 de novembre.



-‘CIRCUL'ART 2020-OBRES SELECCIONADES'

Obres d’Eve Ariza, M. Núria Morreno, Yolanda Blanco, Mar Garcia, Gemma Piera, Josep M. Martin Kala, Mònica Armengol i Montserrat Altimiras.

La Peixera. Escaldes-Engordany

Fins al 14 de novembre.



-‘VIENTO EN LOS DEDOS’, DE JAN

Exposició que mostra el procés de creació de l’àlbum Viento en los dedos, la continuació de l’aventura andorrana Les muntanyes voladores del famós personatge Superlópez, creat per Jan. Horaris d’obertura del museu: dimarts de 15 h a 19 h. Dimecres de 10 h a 14 h. Dijous i divendres de 15 h a 19 h. Dissabte de 10 h a 14 h i de 15 h a 19 h.

Museu del Còmic. La Massana.

Fins al 16 de gener del 2021.



-'EXPOSICIÓ VIRTUAL 'QUAN EL PRESENT ESDEVÉ HISTÒRIA (1975-2020)’

En aquesta exposició farem un recorregut visual per explicar quins són els nostres objectius i les nostres funcions; veurem alguns documents emblemàtics que custodiem, i us explicarem què fem, quines seccions tenim, quins serveis oferim i alguns dels nostres reptes de futur. Arxiu Nacional d’Andorra (ANA).

Andorra la Vella. Fins al 31 de desembre.



VISITES



-'VISITA GUIADA PER ESCALDES - CALDEA I LA IMPORTÀNCIA DE L'AIGUA TERMAL’

Visitem els llocs més emblemàtics i interessants d’Escaldes, Caldea i fem referència a la importància que l’aigua termal ha tingut a la història de la parròquia.

Hora: 17.30 h.

Parc de la Mola. Escaldes-Engordany