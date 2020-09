Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

MÚSICA



-'CONCERTS A LA FADA - ROBERT POCH'

Robert Poch, de Vilassar de Dalt, va ser segon premi, i amb una gran actuació, del 2n Concurs de música d’autor La FI Andorra.

Hora: 22 h.

La Fada Ignorant. Andorra la Vella.



-'DJ NGHTS, ROCK & ROLL'

Sessions temàtiques amb DJ J-Nano al Hard Rock Cafe a Andorra la Vella.

Hora: de 21 h a 23 h.

Hard Rock Café. Andorra la Vella.



TEATRE



-'ESTIMADA MARIA LLUÏSA'

Jornades Europees del Patrimoni 2020, Estimada Maria Lluïsa. Espectacle teatral en format de lectura dramatitzada a partir de les cartes rebudes per Maria Lluïsa de Riba Cassany (1908-1993). De la companyia Somhiteatre.

Hora: a les 18 h i a les 20 h.

Era de Casa Rossell. Ordino.



MUSEUS



-'JORNADA DE PORTES OBERTES ALS MUSEUS'

La mina de Llorts només es podrà visitar el divendres. Divendres 18 i dissabte 19: Museu Etnogràfic Casa Cristo, Centre de Natura de la Cortinada, MW Museu de l’Electricitat, Centre d’Interpretació del Comapedrosa, Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE), Cal Pal, Casa Museu d’Areny-Plandolit, Sala d’Exposicions de l’Era del Raser, Museu Nacional de l’Automòbil, Museu Postal, Casa de la Vall, Farga Rossell i Espai Columba.



CAMINADA



-‘SUNSET WALK’

Sunset Walk, caminada amb vistes espectaculars i posta de sol inclosa. Material necessari per a l'activitat: aigua, crema solar i mascareta. Perquè es faci l'activitat cal que hi hagi un mínim de 4 persones inscrites.

Hora: de 19 h a 21 h.

Coll de la Botella. La Massana.



EXPOSICIONS



-'MISSIÓ ASTROPLÀSTICA'

Mostra dels treballs dels infants del taller de plàstica, que durant el curs 2019-2020 van fer un viatge interestel·lar pel braç d'Orió de la nostra galàxia, la Via Làctia.

Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella

Fins al 15 d’octubre.



-'ART EN EL VINIL'

Art i música són dues disciplines que sempre han tingut una relació estreta, ja sigui d’inspiració mútua, com a col·laboració en format de portades de disc, cartells de concerts o rodatges de videoclips.

Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE). Fins al 30 de setembre.



-‘LA NOVA CANÇÓ A TRAVÉS DELS DISCOS DE LA COL·LECCIÓ DE L’ANTIGA RÀDIO ANDORRA’

La mostra presenta el moviment de la Nova Cançó a partir de singles de la col·lecció de Ràdio Andorra. Exposició virtual.

Arxiu Nacional d'Andorra (ANA). Andorra la Vella.

Fins al 31 d’octubre.



-'LLUM DEL ROMÀNIC’

Exposició amb una trentena de peces que reinterpreten l’art pictòric romànic, andorrà, català i europeu.

Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE).

Fins al 31 d’octubre.



-'ESTRIPAGECS: CONTRASTOS, FUSIÓ I MEMÒRIA, DE PERE MOLES'

L’exposició és un recull polièdric de l’activitat artística de l’andorrà Pere Moles.

La Cortinada. Ordino.



-'SHU'

'SHU', de Maria del Mar Garcia Olmo, és la propera proposta dins del projecte Haiku organitzat pel grup de creació La Xarranca.

La Peixera. Escaldes-Engordany.