Si et trobes tenint cautela avui, no t'alarmis. Per a tu, això pot ser una cosa bona. A vegades et comportes massa confiadament, o t'oblides de tenir la suficient cura que has de tenir. La influència de la configuració celestial d'avui t'ajudarà a veure que el tenir una miqueta més de cura en tot el que facis serà suficient. Això és vàlid tant per a les teves relacions com per a la teva seguretat física.