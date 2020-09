Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 17/09/2020 a les 07:25

VISITES



- 'VISITA GUIADA A ANDORRA LA VELLA'

Visitem d’una forma distesa els llocs més emblemàtics i interessants d’Andorra la Vella, incloent-hi el centre històric. Hora: 10.30 h i 18 h. Plaça de la Rotonda. Andorra la Vella.



-'VISITA GUIADA A ESCALDES'

Visitem els llocs més emblemàtics i interessants d’Escaldes, Caldea i fem referència a la importància que l’aigua termal ha tingut a la història de la parròquia. Hora: 18 h.

Parc de la Mola. Escaldes-Engordany.



EXPOSICIONS



-'ESTRIPAGECS: CONTRASTOS, FUSIÓ I MEMÒRIA, DE PERE MOLES'

L’exposició és un recull polièdric de l’activitat artística de l’andorrà Pere Moles. Hi trobem algunes de les seves obres més destacades, des de l’escultura fins a les arts pictòriques o el disseny gràfic, i, fins i tot, flirtegen amb l’interiorisme i l’art digital, totes amb els estripagecs com a eix central. La Cortinada. Ordino.



-‘ASTÈRIX, ALS ORÍGENS DEL MITE’

Astèrix, el personatge creat per René Goscinny i Albert Uderzo, ha fet 60 anys en plena forma. En aquesta exposició podreu conèixer el procés de creació que els seus creadors van emprar per donar forma a un dels mites del còmic mundial. Museu La Massana Còmic. La Massana. Fins al 19 de setembre.



-'ART EN EL VINIL’

Art i música són dues disciplines que sempre han tingut una relació estreta, ja sigui d’inspiració mútua, com a col·laboració en format de portades de discos, cartells de concerts o rodatges de videoclips.

(CAEE). Fins al 30 de setembre.



-'LLUM DEL ROMÀNIC’

Exposició amb una trentena de peces que reinterpreten l’art pictòric romànic, andorrà, català i europeu. La fascinació de Rosa Obiols per la pintura de l’edat mitjana l’ha portat a treballar la tècnica de la pintura al tremp d’ou, amb la qual torna el color a Maiestas Domini, verges i sants medievals, recuperant la tècnica i la iconografia d’un art mil·lenari.

(CAEE). Fins al 31 d’octubre.