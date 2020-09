Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany

After, en mil pedazos Hardin (Hero Finnes Tiffin) sempre serà ... Hardin. Però ¿és realment el noi profund i reflexiu del qual Tessa (Josephine Langford) es va enamorar bojament o ha estat un estrany tot el temps?

Actualitzada 17/09/2020 a les 07:27

CINEMES CARLEMANY



Tenet 16.00 19.15 20.15 (Vose) 22.00

Padre no hay más que uno 2 16.45 19.30 22.15

After, en mil pedazos 15.45 18.30 22.30

Los nuevos mutantes 19.00

My Hero academia 16.30

Antebellum 16.15 21.30

Veneno 20.30

Trasto 15.30 17.30