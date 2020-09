L'obra Història d'Andorra en 11 claus, d'Oliver Vergés, ha estat la més venuda

Actualitzada 16/09/2020 a les 15:57

Redacció Andorra la Vella

La participació d'Andorra en la 38a Setmana del llibre en català s'ha saldat amb la venda de 119 exemplars que suposen un descens respecte l'any passat però des de l'Àrea de Lectura Pública i Biblioteques es recorda que la mostra s'ha obert la meitat de dies que l'edició anterior per la situació de pandèmia mundial. El Govern fa un balanç satisfactoria de la fira literària on el Principat presentava 172 títols diferents en un estand del ministeri de Cultura, l'Associació d'Editors i l'Associació Llibre del Pirineu en els espais que per l'escenari de crisi sanitària s'han adequat al Moll de la Fusta.



El llibre més venut en la mostra ha estat Història d'Andorra en 11 calus, d'Oliver Vergés, publicat per Anem Editors, seguit de Les oliveres i altres paisatges perduts, d'Eva i Assumpta Arasa, publicat per Edicions Salòria. La mateixa editorial de la tercera obra més sol·licitada que ha estat Fruits silvestres, mengívols i tòxics de Cerdanya i Capcir, de Joan Muntané Bartra.