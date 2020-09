Potser descobreixis que sents una atracció més forta cap als teus amics com mai abans. Els esdeveniments potser sorgeixin de manera que provin la teva devoció i et demanin que intervinguis. Què tan lluny pots anar per una altra persona? Recorda que tot i que les possessions materials poden anar i venir, les persones estan en la teva vida per més temps. Tracta als altres amb infinita dignitat i respecte, no importaria el t'hagin ferit en el passat.