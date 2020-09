Avui és un bon dia per gaudir als membres de la teva família. Potser has treballat molt dur últimament. Potser no hagis estat amb els teus fills o la teva parella tot el que haguessis desitjat. Avui dóna't un temps per compartir amb els teus éssers estimats. Posa de banda les preocupacions sobre el teu treball i obre't per connectar-te amb la teva família. Avui et donaràs compte quant signifiquen els teus éssers estimats per a tu.