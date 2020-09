Avui potser estiguis més susceptible del normal, però per descomptat no deixaràs que ningú et digui això. És possible que la influència planetària et mantingui en un estat de serietat o et faci preocupar sobre certs temes que no són molt agradables per a tu ... guerres mundials, massacres aquí i allà, hipocresia política. No, aquest no serà un dia agradable i sense preocupacions per a tu.