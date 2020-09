L'energia d'avui crea cert sentiment potencial de ganduleria. Potser veritablement tinguis aquest sentiment de serenitat. No et deixaràs atrapar per les tensions del dia. Et resultarà més fàcil deixar passar petits inconvenients. Aquest potser no sigui el millor dia per impulsar-a fer coses perquè no tindràs massa energia. Serà millor concentrar-te en tasques menors com posar en ordre els teus documents o alguna cosa per l'estil.