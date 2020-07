Estàs a punt d'experimentar un estira i arronsa per cortesia de l'Univers, qui ha decidit que és el moment de prestar-la mateixa atenció a la teva vida interior i exterior, és a dir, als teus éssers estimats i a la teva carrera. No, no és una tasca fàcil, especialment per a tu, però això no vol dir que no et vagi a sortir molt bé.