Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany

The Gentlemen: Los señores de la mafia Un cap de la droga amb un marcat estil britànic intenta vendre el seu imperi a una dinastia de multimilionaris procedents d'Oklahoma.

Actualitzada 03/07/2020 a les 07:38

CINEMES CARLEMANY

La lista de los deseos 16.00 17.30 19.00 22.15

Zapatos rojos y los siete trolls 15.15 16.15(català) 17.30 19.45

Apocalypse now: final cut 18.30 (VOSE) 22.00

E.T.: El extraterrestre 16.30 19.15

Personal assistant 20.00 22.30

Cinema paradiso 22.00

The Gentlemen: los señores de la mafia 22.30