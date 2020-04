Dos reculls guanyen el 23è Concurs Miquel Martí i Pol

Les obres 'Inventari d'un any de traspàs' d'Albert Ruiz Feijóo i 'Sota un cel prematur' d'Elena Aranda s'hauran de repartir els 1.200 euros del premi

Actualitzada 23/04/2020 a les 14:53

Redacció Andorra la Vella

Els reculls 'Inventari d'un any de traspàs' i 'Sota un cel prematur' han guanyat el 23è Concurs Miquel Martí i Pol d'enguany i s'hauran de repartir els 1.200 euros del premi. El jurat format per Bruna Generoso, Marta Jordan i Meritxell Isern i que s'ha hagut de reunir telemàticament, ha decidit atorgar el guardó a 'Inventari d'un any de traspàs', obra d'Albert Ruiz Feijóo, "per la intensitat metafòrica dels dotze poemes que transmeten amb destresa poètica incerteses de quotidianitat" mentre que ‘Sota un cel prematur’ d’Elena Aranda ha estat escollida per "la delicadesa de les metàfores que embolcallen de senzillesa la complexitat poètica per parlar de l’amor i la tristesa per un sentiment de llunyania". Així mateix, l'obra ‘Els cims que et miren’ de Meritxell Cornella Planells ha rebut l'accèssit d'aquesta categoria. El premi en la categoria poema, dotat amb 300 euros, ha estat per a l'obra 'Outlet', de Josefina Porras, per l'originalitat i "la força de les metàfores" mentre que el jurat també ha concedit un accèssit a 'Ets fràgil' d'Elena Aranda.