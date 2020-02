Un ballet a l'andorrana

La companyia de dansa Nice Méditerranée presenta al Centre de Congressos un espectacle adaptat a l’espai escènic, on es podran veure estils clàssics i contemporanis barrejant emocions durant més d’una hora i mitja amb una vintena de ballarins a l’escenari.

Clàssic i contemporani. Còmic i tràgic. Estils i barreja d’emocions contraposades són les que podran veure aquesta nit els amants del ballet en un espectacle que farà un repàs històric de la dansa a càrrec de la companyia francesa Ballet Nice Méditerranée al Centre de Congressos de la capital a les vuit del vespre. La representació, que forma part de la Temporada de música i dansa d'Andorra la Vella i MoraBanc, ha apostat, enguany, per una compa­nyia de dansa en aquests moments referent a França, com també en el panorama internacional. I és que, tal com els organitzadors van informar