La periodista Selena Soro guanya el IX premi Carlemany

Actualitzada 13/02/2020 a les 07:07

Redacció Andorra la Vella

La periodista Selena Soro va ser proclamada ahir guanyadora del IX premi Carlemany per al foment de la lectura amb la seva primera novel·la, Misteris de la boira. L’obra, que s’ha imposat entre més d’una vintena d’originals presentats, es publicarà el mes de maig sota el segell de Columna, moment en què també es lliurarà el guardó al Principat. La novel·la s’ambienta a la Terra Fosca, on està prohibit estimar, i l’Orde Ministerial ha robat el temps de les persones i ha omplert el món de por. Només hi ha una petita esperança: una noia que la germandat dels Arbis va amagar a Mins, un poble ocult entre la boira, perquè algun dia pogués derrotar Kavega, el tirà misteriós de l’orde.