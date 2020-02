Una mision de locos

Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany, els Cinemes Guiu i Cineclub de les Valls

Una misión de locos Romain és un metge que treballa en un hospital psiquiàtric i Leó, un pacient que diu que és un agent secret.

Actualitzada 12/02/2020 a les 07:05

CINEMES ILLA CARLEMANY

Una misión de locos 18:15 22:15

Una misión de locos VOSE 20:15

Underwater 17:45 22:00

Aves de presa 17:30 19:45 22:00

Volant junts 17:30

Adú 17:30 20:00 22:30

Las aventuras del doctor Dolittle 18:00 20:10

Bad Boys For Life 20:00 22:30

Malasaña 32 19:45 1917 22:15



CINECLUB DE LES VALLS

Sorry, We Missed You 12 de febrer 21:30

Le jeune Ahmed 4 de març 21:30

La hija de un ladrón 11 de març 21:30

Parásitos 18 de març 21:30



PEL·LÍCULES:



- 'Una misión de locos'

Dir.: Ludovic Colbeau-Justin. Int.: Danny Boon.

Romain és un metge que treballa en un hospital psiquiàtric i Leó, un pacient que diu que és un agent secret.



- 'Aves de presa'

Dir.: Cathy Yan. Int.: Margot Robbie.

Després de separar-se de Joker, Harley Quinn i tres heroïnes uneixen les seves forces per salvar una nena del malvat rei del crim Màscara Negra.



- 'Underwater'

Dir.: William Eubank. Int.: Kristen Stewart.

Una tripulació de sis integrants queden atrapats en una instal·lació submarina que s'està inundant a gran velocitat com a conseqüència d'un sisme devastador.



- 'Volant junts'

Dir.: Nicolas Vanier. Int.: Jean-Paul Rouve.

Christian és un científic especialitzat en les oques salvatges i els seus processos de migració. El seu fill, un adolescent obnubilat pels videojocs, no vol passar unes vacances amb el seu pare, en plena natura.



-'Adú'

Dir.: Salvador Calvo. Int.: Luis Tosar, Anna Castillo.

En un intent desesperat per arribar a Europa i amagats davant d'una pista d'aterratge al Camerun, un nen de sis anys i la seva germana gran esperen per colar-se a la bodega d'un avió... Tres històries es creuaran.



-'Las aventuras del Doctor Dolittle'

Dir.: Stephen Gaghan. Int.: Robert Downey jr.

Després de perdre la seva dona, el Dr. John Dolittle es va tancar a la seva mansió amb l’única companyia dels seus d’animals exòtics. Però quan la jove reina cau malalta, Dolittle haurà de deixar la seva vida per embarcar-se en una èpica aventura a una mítica illa.



-'Sorry, we missed your'

Dir.: Ken Loach. Int.: Kris Hitchen , Debbie Honeywood.

El Ricky i la seva família han estat lluitant per tirar endavant econòmicament des de la crisi. Un dia es presenta una oportunitat gràcies a una furgoneta antiga i creen el seu propi negoci. La tasca no serà fàcil i malgrat que els llaços familiars són molt forts, aviat apareixeran les primeres picabaralles.



-'Le jeune Ahmed'

Dir.: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne. Int.: Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud.

Ahmed, un belga de només 13 anys, viu atrapat entre els ideals de puresa dels quals li parla el seu imam i les passions de la vida occidental.



-'Bad boys for life'

Dir.: Bilall Fallah, Adil El Arbi. Int.: Will Smith, Martin Lawrence.

Els detectius Mike Lowrey i Marcus Burnett tornen a fer de les seves. Ara Lowery passa per la crisi de la mitjana edat i Burnett vol retirar-se. Això sí, quan se’ls presenti un nou cas per resoldre, no dubtaran a tornar a treballar junts per última vegada.



-'La hija de un ladrón'

Dir.: Belén Funes. int.: Greta Fernández, Àlex Monner.

La Sara ha estat sola tota la vida. Té 22 anys i un bebè. El seu desig és formar una família al costat del seu germà petit i el pare del seu fill. No obstant, el pare de la Sara surt de la presó i reapareix en les seves vides.



-'Malasaña 32'

Dir.: Albert Pintó. Int.: Begoña Vargas, Iván Marcos.

Malasaña 32 ens trasllada al Madrid dels anys 70, on una família s’instal·la al barri de Malasaña en una casa que es convertirà en el pitjor dels seus malsons.



-'1917'

Dir.: Sam Mendes. Int.: George Mackay.

Primera Guerra Mundial, dos joves soldats britànics, Schofi eld i Blake, reben una missió aparentment impossible. En una cursa contrarellotge, hauran de travessar el territori enemic per lliurar un missatge que evitarà un mortí fer atac contra centenars de soldats.