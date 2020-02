Un document data l'origen del Consell de la Terra a l'any 1289

L’historiador Carles Gascón presenta el llibre ‘Consell de la Terra, els orígens’ en el darrer acte de celebració dels sis segles de vida de la institució

L’historiador alturgellenc Carles Gascón assegura que el Consell General, abans conegut com el Consell de la Terra i que fins ara celebrava els 600 anys de la seva creació, és 130 anys anterior, és a dir, que data del 1289 i no del 1419, any en què el bisbe d’Urgell Francesc de Tovia i el comte de Foix Joan I van atorgar als andorrans el privilegi de reunió amb uns representants que es reunien i que tenien una elecció anual. Aquesta va ser l’explicació que Gascón va donar en la presentació del llibre Consell de la Terra, els orígens duta