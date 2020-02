Emma Vilarasau, Bruno Oro i Clara Segura inicien cicle de teatre al Claror

La 56a Temporada d'arts escèniques conjunta d’Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria arrenca el pròxim 20 de febrer a l'Auditori Claror

Emma Vilarasau, Bruno Oro i Clara Segura inicien cicle al Claror Presentació de la 56a Temporada de teatre conjunta d'Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria Comú d'Andorra la Vella / Tony Lara

Actualitzada 10/02/2020 a les 13:34

Redacció Andorra la Vella

La 56a Temporada de teatre conjunta d’Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria s'inicia amb una clara aposta pels grans noms de l'escena catalana, com Emma Vilarasau, Bruno Oro i Clara Segura entre d'altres. La presentació del cicle ha tingut lloc aquest matí, a càrrec del conseller de Cultura i de Promoció Turística d’Andorra la Vella, Miquel Canturri, el cap d’àrea de Cultura, Jan Cartes, la consellera de Cultura i Educació de Sant Julià de Lòria, Sonia Carrillo, i la cap de Cultura Sant Julià de Lòria, Laura Rogé, on han destacat les sinèrgies conjuntes per presentar una nova temporada, que ofereix "un ampli ventall de formats i teatre en majúscules".

El cicle, que s’organitza conjuntament des del 1993 amb Sant Julià de Lòria, proposa per aquesta primavera 7 muntatges de primer nivell, als quals se suma, a més, el Festival internacional de Pallasses (FIPA) 2020. La temporada de teatre, que ofereix propostes que inclouen tant comèdia i humor com obres dramàtiques i de reflexió, arrenca el pròxim 20 de febrer a l'Auditori Claror de Sant Julià de Lòria amb 'Eva contra Eva' amb Emma Vilarasau. Les entrades, que oscil·len entre els 20 i 22 euros, ja s'han posat a la venda, podent adquirir-les als webs del comú d'Andorra la Vella i Sant Julià o bé presencialment al Centre Cultural i de Congressos Lauredià, al Centre Cultural La Llacuna i a l’Oficina de Turisme d’Andorra la Vella.