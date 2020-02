Crims entre paper maixé

Aquí on la veuen, modoseta i amb cara de no haver trencat mai un plat, Ludmilla Lacueva li ha agafat el gust a assassinar gent. Va començar amb ‘Mort sota zero’ i al març estarà al carrer ‘Scrap mortal’, amb l’autora animada a crear-ne tota una sèrie.

Ves per on, que ara que el tron de reina del suspens acaba de quedar vacant, amb la mort recent de Mary Higgings Clark, tenim una aspirant andorrana a ocupar-lo. Lacueva riu quan l’hi diem, amb el mateix somriure maliciós que deu haver aplicat a convertir una afició tan aparentment anodina i inofensiva com l’scrapbooking –la manera dels modernuquis per referir-se a les manualitats de tota la vida– en l’ambient adient per a una història de sang i fetge. Repeteix editorial, la catalana Apostroph, ara amb Bernat Ruiz Domènech al capdavant, i il·lustrador: Oriol Hernández. Per les pàgines de Scrap