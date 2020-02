Sergi Mas s'afegeix a la causa del Fargo amb 250 litografies

Ja s’havia explicat que Sergi Mas s’afegia a la causa impulsada per Velles Cases Andorranes per recuperar el Fargo –“el vell autocar de ningú convertit en projecte de tots”, afirma Claude Benet–. Enllestida la il·lustració que en va fer, ahir va dedicar una bona estona a signar a mà cadascuna de les 250 litografies publicades. Són la contrapartida, el testimoni de l’agraïment, que l’associació que presideix Benet vol lliurar als mecenes que han fet aportacions al projecte. Les que encara puguin sobrar es posaran a la venda al firal de Sant Jordi, a l’abril. Serà una nova opció per recaptar