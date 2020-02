Va retratar el món terrible que era un manicomi, va introduir el tractament de la malaltia mental des de les arts i va ser actiu promotor cultural. ‘Art i follia. Joan Obiols Vié. Psiquiatre i humanista’, la nova mostra a Fàbrica Reig, glossa la seva figura.

L’art és una eina molt potent de teràpia. Bé que ho he notat quan he passat dues o tres hores pintant.” Es pot teoritzar sobre els beneficis de la musicoteràpia, del psicodrama, de l’escultura o la ceràmica sobre els pacients psiquiàtrics, però a la presentació de la mostra que ocuparà les sales temporals de l’equipament lauredià fins al 26 d’abril va ser un dels improvisats artistes qui va explicar l’experiència en primera persona. Una de les seves obres forma part de l’exposició, que dedica una de les dues sales als treballs realitzats per malalts del servei de salut mental del