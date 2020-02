Cultura cataloga l'Arxiu de les Set Claus com a bé d'interès cultural

El Consell Assessor del Patrimoni s'ha reunit aquest matí per primera vegada a la nova seu del ministeri, a l'antic hotel Rosaleda, per incloure el fons documental a l'Inventari General del Patrimoni Cultural

Actualitzada 07/02/2020 a les 18:17

Redacció Andorra la Vella

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el Consell Assessor del Patrimoni Cultural (CAP) s'han reunit aquest matí per primera vegada a la nova seu ministerial, l'antic hotel Rosaleda. La trobada s'ha dut a terme per aprovar la inclusió de l'Arxiu de les Set Claus a l'Inventari General del Patrimoni Cultural d'Andorra com a bé d'interès cultural (BIC). La nova catalogació de l'Arxiu de les Set Claus, segons ha destacat la ministra, es fa per "donar el valor i el reconeixement necessari a un fons documental que recull part de la memòria d'Andorra".

L'Arxiu de les Set Claus està format per 5.859 documents entre els anys 1.176 i 1.978 que es conservaven a l'armari de les Set Claus del Consell General i on es reflecteixen el passat històric del país i els canvis institucionals en els països veïns. El fons és una font essencial per a l’estudi de l’economia, la política, la societat i la cultura del país des de l’Edat Mitjana fins a la primera meitat del segle XX, i deixa constància del funcionament de la institució i de la transformació d’aquesta d’un òrgan de govern medieval a una administració contemporània.