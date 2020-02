“El món viu en un castell de cartes que està a punt d'enfonsar-se”

Holandès establert a Andorra des de fa una dècada, acaba de treure al mercat la primera novel·la, ‘The fat finger’, una trama amb el sistema financer de rerefons i uns quants espies

Gregory Coonen, periodista i escriptor d’ascendència holandesa però nascut a París –a l’emblemàtic 1968– i que ha recorregut mig món abans d’instal·lar-se a Andorra fa una dècada, suggereix que el país podria inspirar-se en Vicky Jiménez, que va superar totes les dificultats –sobretot, la de no tenir la pista adient per estrenar– per endur-se un campionat tan gran com l’Open d’Austràlia júnior, enfrontant-se a contrincants més grans que ella. És una de les reflexions que trufen la conversa al voltant de la primera novel·la que publica, The Fat Finger, un thriller en què perilla el sistema financer mundial en un