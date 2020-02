El Museu Fàbrica Reig estrena la mostra del fons de Joan Obiols Vié

Actualitzada 06/02/2020 a les 14:00

El fons del psiquiatre i humanista Joan Obiols Vié és el protagonista de la nova mostra temporal que s'estrena avui al Museu Fàbrica Reig. L'exposició Art i follia reflecteix la doble faceta d'Obiols, segons han destacat els fills Joan i Jordi en la presentació de la mostra aquest matí, on han remarcat que el pare va practicar la psiquiatria biològia i va introduir com a tècniques de teràpia les disciplines artístiques com la musicoteràpia i el psicodrama.La mostra, oberta fins el 26 d'abril, inclou els retrats de malalts psiquiàtrics amb retrats realitzats pel doctor Obiols en els quals plasma la duresa de les persones ingressades en els manicomis dels anys quaranta i cinquanta a Espanya, amb dures condicions per les seqüeles de la guerra i la postguerra. Unes fotografies que mai havien vist la llum i que els fills han fet públiques després de trobar els negatius. L'exposició mostra també peces acumulades per Joan Obiols com a col·leccionista entre les quals hi ha obres de Joan Ponç, Antoni Tàpies, Joan Miró, Perejaume o Salvador Dalí.Els visitants poden trobar a més un recull d'obres fetes pels pacients del servei de Salut Mental de l'hospital de Meritxell.