La mestria de l'amateur

Van ser la generació del salt al color i amb la novetat van experimentar, però els seus ulls, darrere l’objectiu, veien el món en blanc i negre. Les imatges de Ricard Duran Bargalló i Narcís Darder configuren la nova exposició al Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE).

Les fotografies de Narcís Darder i Ricard Duran. Barcelona anys seixanta i imatges d’Andorra ocuparà la sala temporal de l’equipament fins al 21 de març, després d’una inauguració fixada –inusualment– en un dissabte: a les sis de la tarda i amb portes obertes a qui hi estigui interessat. El públic podrà recórrer una selecció d’imatges –només Duran ja va deixar un arxiu de més de 3.000, plaques de vidre a banda– que, tot i venir signades per un parell de no professionals, tenen l’elevat valor estètic dels mestres. Dos fotògrafs amb dos estils que es contraposen i alhora es complementen,