L’historiador i polític alturgellenc Amadeu Gallart presentarà dijous de la setmana vinent el llibre La lluita per la República a la Seu, a l’Alt Pirineu i a Andorra. La figura d’Enric Canturri (1931-1939), editat per Salòria. L’acte, organitzat per la llibreria La Puça, se celebrarà a l’hotel Festa Brava, a les vuit del vespre, amb intervencions d’Albert Villaró i Pau Chica.