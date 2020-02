Actualitzada 03/02/2020 a les 07:07

La poetessa portuguesa Manoella Calheiros presentarà dijous vinent, a la biblioteca comunal de la Massana, el recull de poemes Horizonte de Ausência. Calheiros, nascuda a Viana do Castelo, va emigrar a Andorra, on va estar quinze anys, i després va tornar a Portugal. El 2016 va publicar el seu primer llibre de poesia: Memórias e Afectos á Janela do Tempo.