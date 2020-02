L'ONCA obre 'Basket Beat' a dones víctimes de violència

El programa socioeducatiu Música i creativitat que la Fundació ONCA va iniciar el 2015 s’amplia enguany i per primera vegada oferirà sis sessions de Basket Beat, un dels projectes que inclou dones que han estat víctimes de violència masclista i que són ateses per l’àrea de Polítiques d’Igualtat del ministeri d’Afers Socials i Justícia. Les sessions seran dirigides per Josep Maria Aragay i Joan Hernández. El programa vol treballar la utilització de la música com una eina d’inclusió social que permeti posar a l’abast de tothom la participació artística. David Font, professor de guitarra de l’Institut de Música, s’incorpora al