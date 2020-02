Deu anys que passen volant

Madretomasa celebra avui sobre l’escenari de l’Auditori Nacional, en la Temporada orquestrada pel ministeri de Cultura, els deu anys de trajectòria. Una dècada d’aquell projecte que va néixer amb poques pretensions i que ha aconseguit consolidar-se.

Al 2010 Oriol Vilella i Fano Pallarés es veien orfes per un any: Lluís Cartes decidia marxar a fer la volta al món i ells necessitaven una banda amb la qual matar el cuc de l’escenari. Van reclutar Àlex Moldes i Josu Adánez, un baixista i guitarrista que començava a reciclar-se en bateria i que generacionalment i per estil, encaixava, i van posar en marxa Madretomasa. Els inicis ja van ser diguem-ne fulgurants –aplicat l’adjectiu a les dimensions del país–, perquè el primer EP, amb sis cançons, el presentaven a la sala Perecaus canillenca, en un petit festival organitzat des