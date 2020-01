La Grossband dona 700 euros a l'ONG Música per Viure

La Grossband va lliurar un xec per valor de 697,20 euros a l’associació Música per Viure Judit Ribas, amb l’objectiu de poder donar suport a l’escola de música que l’ONG gestiona a un barri de Managua, a Nicaragua. La xifra és resultat de la venda de les entrades del concert que la Grossband va celebrar el 29 de novembre passat a la sala Prat del Roure. Els diners estaran destinats a la compra d’instruments de música, el condicionament d’espais o en el salari dels docents, va explicar la coordinadora de Música per Viure, Esther Segura, qui va afegir que, tot