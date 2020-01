Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 30/01/2020 a les 06:48

LA PROPOSTA DEL DIA:



-'Olympia Altimir, a la Mama Maria'

La galeria Mama Maria acull la primera exposició que la jove artista andorrana Olympia Altimir protagonitza al país, un recull d’obres que titula Un dia serà demà i que es podrà veure fins a final del mes de febrer. Altimir, graduada per l’Academy of Art de San Francisco, resideixa Los Angeles, on ja ha tingut l’oportunitat de formar part de diverses exposicions col·lectives, entre les quals una al Young Museum. Altimir presenta un conjunt d’olis i treballs que barregen tècniques en què predomina un realisme imaginatiu proper al simbolisme, amb elements naturals, influència dels paisatges pirinencs.

Mama Maria Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.



BISBAT:



-'Desigualtat de gènere'

Personal is Political. Xerrada sobre la desigualtat de gènere en les relacions heterosexuals, a càrrec de la primera resident del 2020 a Faber Andorra, la finlandesa Raisa Jurva. Parlarà sobre les investigacions feministes al voltant de l’heterosexualitat i presentarà les descobertes recents sobre les relacions de parella a Finlàndia i altres països nòrdics on, pel que sembla, allò que és personal és polític.

Biblioteca comunal d’Escaldes-Engordany (19.30 hores).



-‘La nuit des idées’

Arreu del món, una nit de reflexió i debat, intergeneracional i per a tots els públics, entorn del tema Être vivant. A Andorra, aquesta vetllada presentada per Audrey Pulvar permetrà reflexionar, intercanviar i debatre sobre la qüestió dels equilibris ecològics i la relació de l’home amb el món, així com conscienciar, fomentar l’acció i el compromís, tot proporcionant exemples de conductes que afavoreixen la sostenibilitat. Acte inclòs a la programació de la Saison Culturelle que organitza l’ambaixada de França.

Prat del Roure (19 hores) Escaldes-Engordany.



EXPOSICIONS:



-'Influencers en l’art’

La quarta proposta de l’equipament escaldenc, Influencers en l’art. De Van Goyen al pop art, exhibeix vint-i-set treballs (incloent-hi dues escultures, d’Auguste Rodin i Manuel Hugué) que exploren la manera com algunes obres, alguns artistes, van influenciar coetanis o les generacions que els van seguir. Desfilen novament grans noms de la pintura, de Claude Monet a Antoni Saura, de Ramon Casas a Eliseu Meifrèn, en un recorregut que s’inicia al segle XVII i acaba a l’art urbà i pop del segle XXI.

Museu Carmen Thyssen Andorra. Escaldes-Engordany. Horaris: de dimarts a dissabte de les 10 a les 19 hores. Diumenge, de 10 a 14 hores. Fins al setembre del 2020.



-'Galeria Taranmana: Sis dones artistes'

Al Parc de la Mola escaldenc –justament als locals que ja havia ocupat una altra galeria, Art al Set– ha instal·lat la galerista Aminda Saludes (havia estat directora de la Torrallardona) aquesta sala que vol “eclèctica”, per on desfilaran creadors de casa i forans. Per començar, exposa obra de petit format –obra especialment feta per a l’ocasió– de sis dones: Rosa Mujal, Eve Ariza, Zoe, Judit Gaset, Gemma Piera i Jasmine Lilleby. L’encàrrec de Saludes va deixar lliures les creadores en l’aspecte temàtic, però buscant alguns fils conductors: les dimensions reduïdes i l’execució en blanc i negre o amb poques pinzellades de color.La sala es troba al passeig del Valira, al costat del comú escaldenc.



-'Perico Pastor: ‘Pinzells en dansa’'

El creador alturgellenc Perico Pastor torna a exposar a Andorra, en aquest cas, la sèrie Pinzells en dansa. Cinc anys sense exposar a Andorra i els pinzells no han parat. Heus ací el rastre d’aquest ball, sobretot l’empremta dels seus traços a la sala Oval del MNAC l’octubre del 2018, pel Big Draw, i algunes coses més, com les marines del 2016 o les pintures de l’any passat a Montpeller. Entrada gratuïtA.

Ambaixada d’Espanya a Andorra Prat de la Creu, 34. Andorra la Vella.Tel.: 800 032.Horaris: de dilluns a divendres, de 10.00 a 13.00 h i de 14.00 a 18.00 h.Fins al 21 de febrer del 2020.



-'Gaset Flinch'

L’espai escaldenc aplega una selecció del treball de l’alturgellenca.Es presenta sense títol, com un recorregut per les peces en fang refractari, en gres, algun gravat, obres en petit i gran format o de paret. Són peces que han triat juntes l’artista i les galeristes, Laia Maestre i Pilar Cortadella. És un passeig pel material habitual de l’artista, la terra, que fa així un repàs a la seva trajectòria per continuar endavant.

Art al Set Avinguda Carlemany, 95.Escaldes-Engordany.Tel.: 868 355. Horaris: de dilluns a divendres, de 10.30 a 13.30 hores; dissabte, de 17 a 20 hores.



-'El nu femení'

Mostra de treballs realitzats pels alumnes del monogràfic sobre pintura de nu femení, impartit per Antònia Miralles i Helena Guardia a l’Escola d’art del Comú d’Andorra la Vella entre octubre i novembre del 2019. Durant el curs els alumnes han aprés a representar el cos femení experimentant amb el modelatge en fang i també amb el dibuix i la pintura.

Vestíbul del Centre Cultural La Llacuna C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 4 - 6Andorra la VellaFins al 19 de febrer.