Rapejar contra el 'bullying'

“Aquí no volem bullying. We don’t want bullying at all”. Els alumnes de música de Santi Casas a Canillo s’han unit per cantar rap contra l’assetjament escolar. El vídeo, que circula ja per les xarxes, és una invitació a reflexionar i, sobretot, denunciar i buscar ajut.