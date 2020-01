Actualitzada 28/01/2020 a les 06:44

La Biblioteca Pública torna a posar en marxa el concurs dels Oscar, com en cada edició de la gala de premis de l’acadèmia de cine de Hollywood. Per participar-hi tan sols cal omplir la butlleta tipus travessa que es pot trobar a la Biblioteca Nacional o es pot sol·licitar per correu electrònic, en la qual es proposa escollir un guanyador entre les 8 categories dels premis.