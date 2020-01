El Govern paga finalment setanta cèntims per cada alumne a l'Sdadv

La factura del curs actual ascendeix a 8.000 euros, la tercera part del primer pagament que preveu efectuar el ministeri d’Educació a l’ens d’autors

La factura que el Govern abonarà a la Societat de Gestió de Drets d’Autor i Drets Veïns (Sdadv) per l’ús que els centres educatius facin de material musical ascendeix a un total de 8.064 euros. És la quantitat resultant de multiplicar els 10.572 alumnes matriculats aquest curs pels 0,70 cèntims que finalment abonarà Educació per cada alumne i curs (sumant-hi l’IGI), per sota de l’1,03 euros que inicialment s’havia estimat. Els 8.064 euros representen la tercera part de la primera factura que Educació ha d’abonar a la societat d’autors, d’un total de 23.951,48 euros, segons va publicar el BOPA el