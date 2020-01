Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 26/01/2020 a les 07:09

LA PROPOSTA DEL DIA:



-'Fotografia i ciència, últim dia'

La fotografia científica no és una especialitat, sinó un conjunt de tècniques fotogràfiques complexes que abracen més de trenta branques, setze de les quals es presenten a la sala temporal del museu de la mà de Luis Monje, biòleg i un dels pocs fotògrafs científics del món que ha dedicat la major part de la vida a estudiar-les, practicar-les i difondre-les; és un dels pioners a Espanya en diverses d’aquestes tècniques.

Fàbrica Reig Museu

C/ Doctor Palau, 17.Sant Julià de Lòria. Tel.: 741 545.

Horaris: de dimarts a divendres, de les 9 a les 18.30 hores. Dissabte, de les 10 a les 20 hores. Diumenge, de les 10 a les 14.30 hores.



MÚSICA



-'Shuffle express'Cada diumenge, la banda ofereix un concert amb les millors versions d’artistes tradicionals i contemporanis com ara BB King, Eric Clapton, Muddy Waters, Junior Wells, Joe Bonamassa, Jr. Watson i Little Walter, Elmore Jame, entre molts altres, i amb les seves cançons originals.

Sport Hotel Village (19 hores)

Soldeu



ACTES POPULARS



-'Escudella al Pas'Es reparteixen unes 1.500 racions d'escudella entre els assistents, feta amb més de 3.000 mandonguilles, 700 litres de caldo, gallines, cansalada, arròs, cigrons, verdures i les mans expertes de les padrines de la parròquia.

Plaça de l’església de Sant Pere (13 hores)

Pas de la Casa



EXPOSICIONS



-'Influencers en l’art'

La quarta proposta de l’equipament escaldenc, Influencers en l’art. De Van Goyen al pop art, exhibeix vint-i-set treballs (incloent-hi dues escultures, d’Auguste Rodin i Manuel Hugué) que exploren la manera com algunes obres, alguns artistes, van influenciar coetanis o les generacions que els van seguir. Desfilen novament grans noms de la pintura, de Claude Monet a Antoni Saura, de Ramon Casas a Eliseu Meifrèn, en un recorregut que s’inicia al segle XVII i acaba a l’art urbà i pop del segle XXI.

Museu Carmen Thyssen Andorra

Escaldes-Engordany.

Fins al setembre del 2020.



-'Olympia altimir'

La galeria Mama Maria inaugura aquest vespre la primera exposició que la jove artista andorrana Olympia Altimir protagonitza al país, un recull d’obres que titula Un dia serà demà i que es podrà veure fins a final del mes de febrer. Altimir, graduada per l’Academy of Art de San Francisco, resideix habitualment a Los Angeles, on ja ha tingut l’oportunitat de formar part de diverses exposicions col·lectives, entre les quals una al Young Museum. Altimir presenta un conjunt d’olis i treballs que bar­regen tècniques en què predomina un realisme imaginatiu molt proper al simbolisme, amb elements naturals, influència dels paisatges pirinencs.

Mama Maria

Av. Meritxell, 25. Andorra la Vella.Tel.: 869 996.

Horaris: de dilluns a diumenge, de les 12.30 a les 20 hores.

Fins al 28 de febrer.



-'Espai Columba'

L’Espai Columba exhibeix les pintures murals de l’església de Santa Coloma i altres elements característics del romànic andorrà.L’entrada a l’Espai Columba, combinada amb el videomapatge de l’església de Santa Coloma, val 7 euros. L’equipament compta amb els mateixos descomptes i gratuïtats que la resta de museus nacionals.

Espai Columba

Andorra la Vella. Horaris: De dimarts a dissabte, de 10 a 14 h i de 15 a 18 h · Diumenge, de 10 a 14 h · Diumenge a la tarda i dilluns, tancat.