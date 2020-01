Allò que complau la vista

Per fi un motiu d’alegria al trist panorama expositiu del país: Aminda Saludes s’ha animat i, una dècada després del tancament de la sala Torrallardona, ha posat en marxa una nova galeria, Taranmana, a Escaldes. Obre amb una selecció de dones artistes i de casa.

l Parc de la Mola escaldenc –justament als locals que ja havia ocupat una altra galeria, Art al Set– ha instal·lat Saludes aquesta sala que vol “eclèctica, una mica com jo, però seguint una línia”, per on desfilaran creadors de casa i foranis en una proposta on es deixarà guiar pel seu gust i olfacte. Per començar, fins al 29 de febrer, exposa obra de petit format –obra especialment feta per a l’ocasió– de sis dones: Rosa Mujal, Eve Ariza, Zoe, Judit Gaset, Gemma Piera i Jasmine Lilleby. L’encàrrec de Saludes va deixar lliures les creadores en l’aspecte temàtic, però