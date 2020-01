Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 25/01/2020 a les 07:06

LA PROPOSTA DEL DIA:

-'L'Univers Playmobil', últim dia'

Exposició organitzada per Click Factory Fest, que presenta un esdeveniment al voltant del mític click de Playmobil, a partir de cinc diorames que representen diferents temàtiques: la prehistòria, les croades, un zoo –que ja es va exhibir al zoològic barceloní, per on es va fer per encàrrec–, pirates i una escena de la pel·lí­cula San Andrés. La mostra recull aquests diorames construïts per aficionats al tradicional joc infantil.

CAEE

Escaldes-Engordany. Horaris: de dilluns a dissabte de les 9.30 a les 13.30 h i de les 15 a les 19 h. Diumenge de les 9.30 a les 13.30 hores.



LLETRES



-‘Els llops sempre tornen’

Presentació del llibre Els llops sempre tornen, de Jaume Albert Ollé, amb la participació de Claude Benet, professor d'anglès, historiador, president de Velles Cases Andorranes i exministre de Turisme i Jaume Albert Ollé, autor del llibre. Amb l'actuació musical de Robert Poch.

Llibreria la Puça (18 hores)Andorra la Vella



EXPOSICIONS

-‘Influencers en l’art’

La quarta proposta de l’equipament escaldenc, Influencers en l’art. De Van Goyen al pop art, exhibeix vint-i-set treballs (incloent-hi dues escultures, d’Auguste Rodin i Manuel Hugué) que exploren la manera com algunes obres, alguns artistes, van influenciar coetanis o les generacions que els van seguir. Desfilen novament grans noms de la pintura, de Claude Monet a Antoni Saura, de Ramon Casas a Eliseu Meifrèn, en un recorregut que s’inicia al segle XVII i acaba a l’art urbà i pop del segle XXI.

Museu Carmen Thyssen Andorra

Escaldes-Engordany.Horaris: de dimarts a dissabte de les 10 a les 19 hores. Diumenge, de 10 a 14 hores. Fins al setembre del 2020.



-'Fotografia científica'

La fotografia científica no és una especialitat, sinó un conjunt de tècniques fotogràfiques complexes que abracen més de trenta branques, setze de les quals es presenten a la sala temporal del museu de la mà de Luis Monje, biòleg i un dels pocs fotògrafs científics del món que han dedicat la major part de la vida a estudiar-les, practicar-les i difondre-les; és un dels pioners a Espanya en diverses d’aquestes tècniques.

Fàbrica Reig Museu

C/ Doctor Palau, 17.Sant Julià de Lòria.Tel.: 741 545. Horaris: de dimarts a divendres, de les 9 a les 18.30 hores. Dissabte, de les 10 a les 20 hores. Diumenge, de les 10 a les 14.30 hores.

Fins al 26 de gener



-'Olympia altimir'

La galeria Mama Maria inaugura aquest vespre la primera exposició que la jove artista andorrana Olympia Altimir protagonitza al país, un recull d’obres que titula Un dia serà demà i que es podrà veure fins a final del mes de febrer. Altimir, graduada per l’Academy of Art de San Francisco, resideix habitualment a Los Angeles, on ja ha tingut l’oportunitat de formar part de diverses exposicions col·lectives, entre les quals una al Young Museum. Altimir presenta un conjunt d’olis i treballs que bar­regen tècniques en què predomina un realisme imaginatiu molt proper al simbolisme, amb elements naturals, influència dels paisatges pirinencs.

Mama Maria

Av. Meritxell, 25. Andorra la Vella. Tel.: 869 996. Horaris: de dilluns a diumenge, de les 12.30 a les 20 hores. Fins al 28 de febrer.



-‘Nus als terrats’, de Xavi Casals

Una sèrie de nus urbans que exploren la soledat de l’home contemporani.

Museu La Massana Còmic

La Massana. Tel.: 838 919. Dimarts, dijous i divendres: de 15 h a 19 h. Dimecres de 10 h a 14 h.Dissabte de 10 h a 14 h i de 15 h a 19 h.Fins a l’1 de febrer.