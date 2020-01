Cesk Freixas encapçala l'agenda cultural de la Seu

Actualitzada 25/01/2020 a les 06:54

Redacció La Seu dUrgell

L’agenda cultural organitzada per l’ajuntament de la Seu proposa un total de 46 propostes, entre les quals destaquen cites com el concert de Cesk Freixas, el proper 28 de febrer o The Sey Sisters, el 13 de març. En l’apartat musical el calendari es completa amb Magalí Sare&Sebastià Gris (7 de febrer), Iónico (16 de febrer) i Anthus Quintet (24 d’abril). També hi haurà espectacles escènics per al públic adult, començant per Tenors, d’Illuminati (13 de febrer); Comedy, de Peter Shub (19 de març) i La Zanja, de Titzina Teatre (2 d’abril). Quant als espectacles familiars, es podrà veure La gallina dels ous d’or, de Zum-Zum Teatre (29 de febrer), i Oops!!, de Teatre Mòbil (4 d’abril). La proposta es completa amb una producció local amb la comèdia i musical Besos, amb Quin Xou Teatre. Es tracta d’un recull d’esquetxos de sit-com (comèdia de situació) sobre les eternes desavinences entre homes i dones, amb humor a ritme de swing. Besos s’escenificarà el 17, 18 i 19 d’abril a la sala d’actes del col·legi La Salle.