Nova sessió GastroArt al Thyssen

Actualitzada 23/01/2020 a les 07:31

LA PROPOSTA DEL DIA:



-'Nova sessió GastroArty al Thyssen'

El GastroArt al Thyssen torna, en aquesta ocasió basat en obres de l’exposició actual, Influencers en l’art. En aquest primer maridatge de l’any entre art i gastronomia, els assistents s’endinsaran en obres de dos artistes que van revolucionar l’art: Georg Tappert i Arthur Segal. De la mà del director artístic del Museu i comissari de l’exposició Guillermo Cervera, els assistents podran conèixer tots els secrets d’aquestes dues obres. Una explicació exclusiva que s’acompanyarà d’un tast i d’un còctel innovadors creats per Fourteen Restaurants, pensats per a l’ocasió i que permetran conèixer l’obra amb tots els sentits.

Museu Carmen Thyssen Andorra (20 h). Escaldes-Engordany



LLETRES:



-'Teatre a Andorra'

Presentació del llibre En terres d’Andorra. Obra de teatre de Jacint Marticella Pobla, de Fabiola Sofía Masegosa Gayo (ed.), un estudi sobre la primera obra de teatre escrita per un andorrà. L’acte comptarà amb la intervenció de l’autora de l’estudi i l'edició, Fabiola Sofía Masegosa, i amb una petita representació de dues escenes de l’obra realitzada pels alumnes del grup de joves de l’Aula de Teatre del Comú d’Andorra la Vella.

Centre Cultural La Llacuna (20 hores) Andorra la Vella.



EXPOSICIONS:



-'Fotografia i ciència, segons Luis Monge'

La fotografia científica no és una especialitat, sinó un conjunt de tècniques fotogràfiques complexes que abracen més de trenta branques, setze de les quals es presenten a la sala temporal del museu de la mà de Luis Monje, biòleg i un dels pocs fotògrafs científics del món que ha dedicat la major part de la vida a estudiar-les, practicar-les i difondre-les; és un dels pioners a Espanya en diverses d’aquestes tècniques.Fàbrica Reig MuseuC/ Doctor Palau, 17. Sant Julià de Lòria. Tel.: 741 545. Horaris: de dimarts a divendres, de les 9 a les 18.30 hores. Dissabte, de les 10 a les 20 hores. Diumenge, de les 10 a les 14.30 hores.

-‘Pinzells en dansa’, de Perico PastorCinc anys sense exposar a Andorra i els pinzells no han parat. Heus ací el rastre d’aquest ball, sobretot l’empremta dels seus traços a la sala Oval del MNAC l’octubre del 2018, pel Big Draw, i algunes coses més, com les marines del 2016 o les pintures de l’any passat a Montpeller. Entrada gratuïta.Ambaixada d’Espanya a AndorraPrat de la Creu, 34. Andorra la Vella.Tel.: 800 032 . Horaris: de dilluns a divendres, de 10.00 a 13.00 h i de 14.00 a 18.00 h. Fins al 21 de febrer del 2020.-'Paissatges urbans'Les parets són les ciutats vistes per Rafa Contreras, que en aquesta sèrie fa el salt –més aviat el retorn– a la pintura: va començar de la mà de Sergi Mas, fins que va descobrir els escultors bascos i a partir d’aleshores es va dedicar a les tres dimensions. El que crida l’atenció a l’artista és experimentar amb els materials, per això els grans llenços monocromàtics materials diversos –de ciment a pols de marbre– se superposen a la pintura acrílica. A part, la influència del haiku japonès, en el que és una deriva cap al minimalisme més absolut.Mama Maria Avda. Meritxell, 25. Andorra la Vella.Tel.: 869 996. Horaris: de dilluns a diumenge, de les 12.30 a les 20 hores.-'Olympia Altimir'Exposició que la jove artista andorrana. Olympia Altimir protagonitza al país un recull d’obre sque titula Un dia serà demà i que es podrà veure fins a final del mes de febrer.Mama Maria. Av. Meritxell, 25. Andorra la Vella.Tel.: 869 996. Horaris: de dilluns a diumenge, de les 12.30 a les 20 hores.-'L’univers Playmobil'Exposició organitzada per ClickFactoryFest, que presenta un esdeveniment entorn al mític Click de Playmobil, a partir de 5 diorames que representen diferents temàtiques: la prehistòria, les croades, un zoo, pirates i una escena de la pel·lícula San Andrés. L’exposició estarà complementada per tallers per a infants relacionats amb l’univers Playmobil, activitats no dirigides, el 23, 27, 28 i 30 de desembre i el 2,3 i 4 de gener, de les 16.30 h a les 18 h.CAEE Escaldes-Engordany.