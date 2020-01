Beczala, per fondre les neus

És quasi un clàssic: el primer concert de la Temporada ha de venir acompanyat d’una nevada copiosa que congeli les ganes d’atansar-se al Centre de Congressos de la capital. Els qui ho van superar van gaudir de l’escalfor de la veu del polonès Piotr Beczala.

És per alguns E lucevan le stelle una de les àries més corprenedores escrites per a tenor. Així que a aquelles alçades del recital, quan s’enfilava per L'ora e fuggita e muoio disperato! al respectable se li havia oblidat l’ambient gèlid que els esperava a fora. Era el final de la segona part, que Beczala va tancar amb Tosca de Puccini, amb aquesta ària i Recondita armonia. Cert que el públic no va ser tan abundant com es mereixia haver reunit una de les veus actuals amb més projecció internacional, però no van acompanyar ni el temps ni l’escassíssima promoció