“Un recital et permet crear una connexió molt íntima amb el públic”

El prestigiós tenor polonès obre aquest vespre (20 h) una nova edició de la Temporada de música i dansa, al Centre de Congressos. l’acompanyarà la pianista Sarah Tysman

Piotr Beczala (Czechowice-Dziedzice, 1966), és una de les grans figures operístiques de l’actualitat. Sense pressa però sense pausa, l’artista ha anat bastint una imparable carrera internacional, que l’ha portat als grans escenaris de la lírica: del Met de Nova York a l’Òpera de Viena, passant pel Covent Garden de Londres o festivals com Salzburg o Bayreuth.



Com ha concebut el concert d’aquesta nit?

Vull proposar un viatge musical per diferents països i cultures. Hi haurà cançons de Dvorák, cançons poloneses... i també música de grans compositors italians i francesos, com Puccini, Verdi o Bizet. Crec que és una bella combinació entre diferents