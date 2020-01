Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany, els Cinemes Guiu i Cineclub de les Valls

Actualitzada 22/01/2020 a les 07:44

CINEMES ILLA CARLEMANY

Bad Boys For Life 17:30 20:00 22:30

Jojo Rabbit 18:00 20:15 22:30

Malasaña 32 17.45 20:00 22:15

Pavarotti 17:301917 19:45 22:15

Richard Jewell 22:30

La maldición 17:30

Dios mío, pero que té hemos hecho... ahora? 18:00



CINECLUB DE LES VALLS

El ángel 22 de gener 21:30

O que arde 29 de gener 21:30

In den Gängen 5 de febrer 21:30

Sorry, We Missed You 12 de febrer 21:30

Le jeune Ahmed 4 de març 21:30

La hija de un ladrón 11 de març 21:30

Parásitos 18 de març 21:30



PEL·LÍCULES:



-'Bad Boys for life'

Dir.: Bilall Fallah, Adil El Arbi. Int.: Will Smith, Martin Lawrence.

Els detectius Mike Lowrey i Marcus Burnett tornen a fer de les seves. Ara Lowery passa per la crisi de la mitjana edat i Burnett vol retirar-se. Això sí, quan se'ls presenti un nou cas per resoldre, no dubtaran a tornar a treballar junts per última vegada.



-'Jojo Rabbit'

Dir.: Taika Waititi. Int.: Scarlett Johansson, Roman Griffin Davis.

Jojo Rabbit és un nen que viu en plena II Guerra Mundial. La seva única sortida és un amic imaginari, una versió de Hitler ètnicament incorrecta que incita els cecs ideals patriòtics de l’infant.



-'Malasaña 32'

Dir.: Albert Pintó. Int.: Begoña Vargas, Iván Marcos.

Malasaña 32 ens trasllada al Madrid dels anys 70, on una família s’instal·la al barri de Malasaña en una casa que es convertirà en el pitjor dels seus malsons.



-'1917'

Dir.: Sam Mendes. Int.: George MacKay.Primera Guerra Mundial, dos soldats britànics, Schofield i Blake, han d’endinsar-se en territori enemic.



-'Pavarotti'

Dir.: Ron Howard. Documental.

Creada a partir d’una combinació de personalíssimes actuacions de Pavarotti i l’accés a imatges inèdites, la pel·lícula proporciona al públic un íntim retrat del cantant d’òpera més estimat de tots els temps.



-'Richard Jewell'

Dir.: Clint Eastwood. Int.: Paul Walter Hauser.

Richard Jewell és el guàrdia de seguretat que va informar de la troballa d’un dispositiu de l’atemptat terrorista que va tenir lloc als Jocs d’Atlanta del 1996. D’entrada, el seu informe el converteix en un heroi.



-'La maldición'

Dir.: Nicholas Pesce. Int.: Demian Bichir, John Cho.

Una casa encantada per un esperit venjatiu maleeix tots aquells que entren a l’habitatge i els porta a tenir una mort violenta



-'El oficial y el espía'

Dir.: Roman Polanski Lee. Int.: Jean Dujardin, Louis Garrel.

El 5 de gener del 1895, el capità Alfred Dreyfus, un oficial jove i prometedor, és degradat per espiar per Alemanya i condemnat a cadena perpètua a l’illa del Diable. Entre els testimonis de la seva humiliació hi ha el coronel Georges Picquart, el qual promocionen per dirigir la unitat militar de contraintel·ligència que l’investiga.



-'Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker'

Dir.: J. J. Abrams. Int.: Daisy Rid­ley, Adam Driver, Adam Driver, John Boyega.

L’esperada conclusió de la saga de Skywalker, en la qual tornen els clàssics personatges de Luke Skywalker, la princesa Leia i l’emperador Palpatine, en què naixeran noves llegendes i en la qual tindrà lloc la batalla final per la llibertat.



-'Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho... ahora?'

Dir.: Philippe de Chauveron. Int. Christian Clavier, Chantal Lauby.

Després de veure les filles casar-se amb un musulmà, un jueu, un xinès i un africà, Claude i Marie Verneuil, un matrimoni catòlic molt conservador, s’enfronta a una nova crisi: ara els gendres volen marxar, amb les dones i fills, per provar fortuna a l’estranger.