A la tercera va el Gaudí

A les sis del matí iniciava com cada dia la jornada laboral, el rodatge d’‘El inocente’, una sèrie de Netflix. Però en l’ànim de Sylvia Steinbrecht encara ressonava l’alegria del premi Gaudí que va rebre la nit anterior per la direcció d’art a ‘Elisa y Marcela’.

Estic feliç com una perdís”, reia l’andorrana en rebre la trucada del Diari. Ja havia estat anteriorment nominada en dues ocasions, “però per comèdies i, si us hi fixeu, acostumen a premiar drames”. Així que amb aquesta cinta, dirigida per Isabel Coixet i que recrea la història real de dues dones gallegues que el 1901 van enganyar tothom i casar-se per l’església, ja li va semblar que potser anava per bon camí. “Encara que tenia fortes competidores, sobretot Paradise Hills”, un drama fantàstic dirigit per Alice Waddington. “En tot cas, com que sabia que era el segon de la nit