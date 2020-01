Sylvia Steinbrecht guanya el Gaudí a la millor direcció artística

La directora d'art andorrana s'ha endut el guardó del cinema català per la pel·lícula 'Elisa y Marcela' d'Isabel Coixet

Actualitzada 20/01/2020 a les 17:29

Redacció Andorra la Vella

La directora d'art andorrana Sylvia Steinbrecht ha guanyat el Premi Gaudí a la millor direcció artística per la pel·lícula 'Elisa y Marcela', dirigida per Isabel Coixet i produïda per Netflix. Steinbrecht va recollir anit el guardó que li va atorgar l'Acadèmia del Cinema català, l'única nominació que tenia el film de Coixet, i va agrair a tot l'equip i la seva família el suport rebut.

'Elisa y Marcela' s'inspira en una història real de finals del segle XIX sobre el primer matrimoni homosexual a Espanya, que protagonitzen les actrius Natalia de Molina i Greta Fernández.