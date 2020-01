Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 20/01/2020 a les 07:20

MÚSICA:



-'Concert de Vibrant en clau de Soul'

Cada dilluns tens una cita amb la millor música en directe.Hotel Màgic, La MassanaHora: 21.30



EXPOSICIONS:



-'Paissatges urbans'

Les parets són les ciutats vistes per Rafa Contreras, que en aquesta sèrie fa el salt –més aviat el retorn– a la pintura: va començar de la mà de Sergi Mas, fins que va descobrir els escultors bascos i a partir d’aleshores es va dedicar a les tres dimensions. El que crida l’atenció a l’artista és experimentar amb els materials, per això els grans llenços monocromàtics materials diversos –de ciment a pols de marbre– se superposen a la pintura acrílica. A part, la influència del haiku japonès, en el que és una deriva cap al minimalisme més absolut.

Mama Maria Avda. Meritxell, 25. Andorra la Vella.Tel.: 869 996. Horaris: de dilluns a diumenge, de les 12.30 a les 20 hores.



-'Olympia Altimir'

Exposició que la jove artista andorrana. Olympia Altimir protagonitza al país un recull d’obre sque titula Un dia serà demà i que es podrà veure fins a final del mes de febrer.

Mama Maria.Av. Meritxell, 25. Andorra la Vella.Tel.: 869 996. Horaris: de dilluns a diumenge, de les 12.30 a les 20 hores.



-'L’univers Playmobil'

Exposició organitzada per ClickFactoryFest, que presenta un esdeveniment entorn al mític Click de Playmobil, a partir de 5 diorames que representen diferents temàtiques: la prehistòria, les croades, un zoo, pirates i una escena de la pel·lícula San Andrés. L’exposició estarà complementada per tallers per a infants relacionats amb l’univers Playmobil, activitats no dirigides, el 23, 27, 28 i 30 de desembre i el 2,3 i 4 de gener, de les 16.30 h a les 18 h.

CAEE Escaldes-Engordany.